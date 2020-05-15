شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الجيم تؤهل صالح جمعة وكهربا لاستئناف الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلي صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا تدريبات صباحية فى صالة الجيم، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم خوفاً من الإصابة بالفيروس. ويحرص لاعبو الأهلى على أداء التدريبات اليومية فى الحجر المنزلي، وفقاً لتعليمات السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للفريق، الذى وضع برنامجا خاصا للحفاظ على لياقة اللاعبين ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي، وكانت الفترة الماضية قد شهدت خوض صالح وكهربا للتدريبات فى الجيم سوياً.



كهربا

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيل صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يقبل بقاءه بأي شكل حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، وفرض الأهلي غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، ولخرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرق فيها لأي شيء يخص شئون الفريق.

وأفسد وباء "كورونا" مُخطط صالح جمعة بالهروب عن الأهلى فور نهاية الموسم الجارى، والانتقال لأى نادٍ آخر فى مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين، ونوى صالح جمعة الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % فى مباريات النادى الأهلى هذا الموسم، الأمر الذى كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلى من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولى فيفا، وهو الأمر الذى أكده له المحامى الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادٍ كانوا قد دخلوا فى مفاوضات معه لانتقاله الى أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة فى حالة عدم استكمال الموسم، فى الوقت الذى علمت إدارة الأهلى بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به فى بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.