شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش إتاحة هيئة استاد القاهرة للاستخدام المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية، المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

واستعرضت الدراسة المشروعات المقترحة التى تخدم النواحى الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية استناداً على الإطار العام لتلك المشروعات الذى يتركز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الإستاد عالمياً، وتقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطن، والعمل على تنمية موارد هيئة الإستاد.

وتشتمل الدراسة على مقترح إنشاء فرع لنادى النادى The Club داخل هيئة الاستاد؛ للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادى للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.

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ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.