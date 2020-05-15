شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم 10 أطقم سماعات var بعد إنهاء الإفراج الجمركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 10 أطقم سماعات var بعد انتهاء الإفراج الجمركى ووصولها إلى مقر اتحاد الكرة مساء الأربعاء الماضى من قبل الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق التقنية فى الدورى المصرى، والتى تعاقد معها اتحاد الكرة عند بداية تطبيق التقنية، على أن يتم تسليم هذه السماعات للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج تمهيدا لتوزيعها على الحكام عقب استئناف مباريات الدورى الممتاز المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لخطورته على الرياضيين لأنه سريع الانتشار عند الاختلاط، لذا فضّل الجميع توقف النشاط لحين الوصول لعلاج لهذا الفيروس .

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات فى المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى الحال مع استئناف المساباقت الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.

وأوضح فيفا أنه سيُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى، لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطى المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

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كما يتم ترحيل التبديلات غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافى فى الوقت الإضافي، سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة بخلاف الخمسة القانونية؛ ويمكن إجراءها قبل بدء الوقت الإضافى أو بين شوطيه.

ويأتى ذلك بسبب امتداد العديد من الدوريات التى سيتم استئنافها إلى فصل الصيف، حيث ستكون الظروف المناخية ضارة بالرياضة، وهو ما يجعل الفيفا يقوم بإجراء العديد من اللوائح المؤقتة بهدف الحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة وأن ذلك من شأنه تقليل فرص العدوى.

كما يهدف القانون الجديد أيضًا إلى منع اللاعبين من المعاناة من الإصابات بسبب فترة التوقف الطويلة التى تعرضوا لها، لاسيما وأن عدد من المواجهات سوف تقام فى فترات زمنية قصيرة.

ومع ذلك، لن يتم إجراء التغييرات خمس مرات فى كل مباراة، ولكن فى ثلاث لحظات من المباريات على الأكثر، حيث سيتم إجراء تبديلين معا فى وقت معين وتبديلين فى وقت اخر، وتبديل فى وقت جديد، حتى لا يتم إيقاف المباراة بشكل متكرر.