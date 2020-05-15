شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّم شيكا بـ 6 ملايين جنيه من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم النادى الأهلى مؤخراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" شيكاً بـ355 ألف دولار، الخاصة بصعود الفريق للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث صعد المارد الأحمر لهذا الدور لمواجهة الوداد المغربى على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، ووصل الشيك الخاص بمكافأة الأهلى بعدما خاطب الأخير الاتحاد الأفريقى مؤخراً لتسديد مكافآة التأهل، لاسيما فى ظل الأوضاع المالية الصعبة التى يعيش فيها العالم كله حالياً بسبب تجميد النشاط الرياضى جراء جائحة "كورونا".

وانتعشت الخزينة الحمراء بمبلغ الـ355 ألف دولار، أى ما يقرب من 6 ملايين جنيه، وسيساهم هذا المبلغ فى انتعاش خزينة النادى لاسيما أن مجلس الخطيب رفض فكرة تخفيض عقود اللاعبين والموظفين على الرغم من الأزمة المالية.

وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن داونز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله، وتم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.