شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب أندية الممتاز للمشاركة فى دوري الصالات والنسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية الدورى الممتاز، للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودورى الكرة النسائية أيضا، من أجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الإعلامى، إلى جانب أن هناك اهتماما كبيرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بهذه الألعاب وتطويرها فى الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالى الموجه من فيفا إلى الاتحادات الأهلية لتطوير هذه الألعاب حتى تكون هناك منافسة قوية، وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو راللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالإشراف عليها وتدعيمها بشكل قوى لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية فى أفريقيا لما لها من صولات وجولات فى مختلف الألعاب.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقى اى ردود حتى الآن .

من ناحية أخرى، وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الرياضة وتحديدا كرة القدم لمسارها الطبيعي.

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كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاستمرار فى مواصلة دعم الأسر المتضررة من توقف كورونا ومعه أعضاء الجهاز الفنى .

يذكر أن المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى وأعضاء جهازه المعاون ولاعبى الفريق قرروا المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.

ويضم الجهاز المعاون لشوقى غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقى مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبى و محمد العشرى و ايمن سليمان إداريين.