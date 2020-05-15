شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيفونا يتحول لطبيب بسبب كورونا ويشرف على ولادة "زجاجة" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلى السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى، فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره فى بث فيديو كوميدى أثناء إشرافه على ولادة زجاجة صغيرة من زجاجة كبيرة وسط الصراخ عبر تطبيق تيك توك، الذى انضم له مؤخراً على وتيرة مشاهير الكرة والفن الذين لجأوا لهذا التطبيق لقضاء أوقات فراغهم فى ظل توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا الذى لم يظهر له أى علاج حتى الآن وتسبب فى إلغاء العديد من الدوريات على مستوى العالم وتوقف البعض دون إعلان موعد العودة لاستئناف النشاط، ومنها الدورى البرتغالى الذى يلعب فيه إيفونا .

الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

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وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

وفى وقت سابق، أكد الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "أنا مكنتش عاوز أحترف فى الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصينى كان كبيرا، وكان من الصعب رفضه، وكان نفسى أكمل فى الأهلى وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله على كل شيء وسأزور مصر قريبًا وبالأخص النادى الأهلى وأتمنى رؤيتكم قريبًا".

وأشار مهاجم الأهلى السابق إلى أنه قضى أحلى أيام فى كرة القدم كانت فى الأهلى وجمهور الأهلى اللى كان بيتعامل معى كملك.