سطور مسلح على منزل النجم الإنجليزي ديلي آلي وإصابته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل النجم الإنجليزي ديلي آلي، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي، لسطو مسلح بعد أن اقتحم شخصان منزله.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن ديلي آلي، تعرض للضرب على مستوى الوجه خلال سطو بأسلحة بيضاء على منزله في شمال العاصمة لندن، لكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.

متحدث باسم الشرطة في لندن، أكد تعرض منزل ديلي آلي للسرقة حيث قال: استدعى صاحب أحد المنازل في منطقة بارنت في شمال لندن التي يقطن فيها ديلي آلي الشرطة وتم التبليغ عن سرقة المنزل.

Advertisements

المتحدث أضاف أن رجلين دخلا إلى المنزل وسرقا أشياء ثمينة، بما في ذلك مجوهرات وساعات، قبل أن يفرا من المنزل الذي كان يتواجد فيه ديلي آلي رفقه شقيقه وشريكتيهما.

وبعد ساعات من سرقة منزله، نشر ديلي آلي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، شكر من خلالها كل من اطمأن عليه حيث كتب: “شكرا على رسائلكم.. تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن.. نقدر دعمكم”.

ديلي آلي كان يستعد للعودة إلى تدريبات فريقه في بداية الأسبوع المقبل، تحسبا لاستئناف الدوري الإنجليزي المتوقف منذ أسابيع، على خلفية تفشي فيروس كورونا.