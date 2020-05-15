الامارات | مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف الدوري الألماني لكرة القدم نشاطه غداً السبت بإقامة ست مباريات في الجولة 26 بعد فترة توقف طويلة استمرت شهرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19). وتتصدر مباراة "ديربي الرور" بين بروسيا دورتموند وشالكة المشهد في هذه الجولة قياساً بعراقته، وتالياً مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة: غداً السبت بروسيا دورتموند - شالكة 17:30 فورتونا دوسلدورف - بادربورن 17:30 هوفنهايم - هيرتا برلين 17:30 لايبزيغ - فرايبورغ 17:30 أوغسبورغ - فولفسبورغ 17:30 Advertisements اينتراخت - بروسيا مونشنغلادباخ 20:30 الأحد كولن - ماينز 17:30 يونيون - بايرن ميونيخ 20:00 الإثنين فيردر بريمن - باير ليفركوزن 22:30 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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