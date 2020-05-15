الامارات | النصر يضم تيغالي موسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم تيغالي موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، التوقيع مع الهداف التاريخي لنادي الوحدة تيغالي، في صفقة إنتقال حر وعقد يمتد لموسمين، بعدما أعلن نادي الوحدة سابقاً عن عدم التجديد للاعب.

وكان تيغالي قد صرح سابقاً أن نادي الوحدة قد أبلغه بالبحث عن نادي أخر، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حيث كان يبحث اللاعب عن عقد يمتد موسمين، بينما كان يريد الوحدة التعاقد معه لموسم واحد فقط بعدما وصل إلى 35 عاماً.

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وانضم تيغالي إلى الوحدة في موسم 2013-2014، وخلال هذه الفترة خاض مع الوحدة 157 مباراة في بطولة الدوري أحرز خلالها 152 هدف ليكون الهداف التاريخي للوحدة وهو قريب من رقم الهداف التاريخي للدوري الإماراتي فهد خميس صاحب الـ 165 هدف.

ويأتي تيغالي ليكون بديلا في النصر للاعب الإسباني نيغريدو، الذي أعلن النادي من قبل عن عدم التجديد له بسبب مطالبه المالية والرغبة في عقد موسمين أيضاً، وسيتم تسجيل تيغالي مهاجم مواطن وهو ما يعطي الفرصة للعميد في التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب آخرين.

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