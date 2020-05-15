شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ريال مدريد يستغني عن غاريث بيل مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعبه الويلزي غاريث بيل هذا الصيف مجاناً، لتوفير راتبه الكبير بعد أزمة تفشي فيروس كورونا التي أثرت على غالبية الأندية في العالم.

وأوضحت: "ريال مدريد لن يقدر على دفع راتب غاريث بيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كورونا، لذلك سيلجأ النادي للحل الأخير وهو فسخ عقد اللاعب بالتراضي".

وأضافت: "بيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الريال مجاناً، بل أيضاً الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يلعب معاراً إلى بايرن ميونيخ". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مفاجأة.. ريال مدريد يستغني عن غاريث بيل مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.