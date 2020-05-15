الامارات | ميسي ينصح بعدم التفكير في مخاطر الإصابة فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينصح بعدم التفكير في مخاطر الإصابة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة أنه من الأفضل له عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا أنه يتوق لعودة النشاط الرياضي في الوقت الذي تقترب فيه عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من الدوران مجددا بعد توقف البطولة بسبب مخاطر الجائحة.

وعاد ميسي وزملاؤه في برشلونة بطل إسبانيا للتدريبات الفردية مؤخرا تنفيذا لإرشادات رابطة الدوري الخاصة بعودة النشاط الكروي بعد توقفه في مارس آذار الماضي خوفا من انتشار العدوى بالفيروس كوفيد-19.

وستقام جميع مباريات أخر 11 جولة من الموسم من دون جمهور بينما قال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قبل أيام إن المباريات ربما تستأنف في 12 يونيو المقبل.

وبينما عارض بعض لاعبي وأندية البطولة عودة النشاط الكروي خوفا من الإصابة بالعدوي أو نقلها لآخرين، قال ميسي إن عودة المباريات ليست أكثر خطورة من مغادرة المنزل لأي سبب آخر.

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وقال ميسي لصحيفة إلموندو ديبورتيفو "مخاطر العدوى موجودة في كل مكان. عندما تغادر منزلك هناك مخاطر. لذا فأنا أرى أنه لا يتعين علينا التفكير كثيرا جدا في هذا الأمر لأنك إن فعلت فإنك لن تذهب لأي مكان."

وأضاف ميسي "لكن علينا أن ندرك أنه يتعين علينا الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية قدر الإمكان. العودة للتدريبات هي الخطوة الأولى لكن علينا عدم التراخي وعلينا القيام بكل الخطوات الاحترازية المطلوبة."

ويقول ميسي أيضا إنه يشعر بالحماس والإثارة لعودة المباريات لكنه يعارض فكرة الرابطة الداعية إلى عزل فرق البطولة في حجر صحي سويا بعيدا عن الأسر عند استئناف المباريات.

وقال عن ذلك "شخصيا أنا أتطلع لعودة مباريات البطولة. ونحن نعرف أن الأمر سيكون غريبا تماما في ظل غياب الجمهور عن المدرجات. خضت هذه التجربة من قبل واكتشفت ذلك."

وأردف قائلا "بالنسبة لموضوع الحجر الصحي فنحن لا تعجبنا مطلقا فكرة الابتعاد عن اسرنا لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستكون الخطة النهائية."

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