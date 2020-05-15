اتحاد الكرة يتسلم 10 أطقم سماعات خاصة بتقنية var بعد الإفراج الجمركى

من ناحية اخري أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد اسئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحال مع استئناف المساباقت الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.

وأوضح فيفا أنه سيُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى، لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطي المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

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كما يتم ترحيل التبديلات غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافي في الوقت الإضافي، سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة بخلاف الخمسة القانونية؛ ويمكن إجراءها قبل بدء الوقت الإضافي أو بين شوطيه.

ويأتي ذلك بسبب امتداد العديد من الدوريات التي سيتم استئنافها إلى فصل الصيف، حيث ستكون الظروف المناخية ضارة بالرياضة، وهو ما يجعل الفيفا يقوم بإجراء العديد من اللوائح المؤقتة بهدف الحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة وأن ذلك من شأنه تقليل فرص العدوى.

كما يهدف القانون الجديد أيضًا إلى منع اللاعبين من المعاناة من الإصابات بسبب فترة التوقف الطويلة التي تعرضوا لها، لاسيما وأن عدد من المواجهات سوف تقام في فترات زمنية قصيرة.

ومع ذلك، لن يتم إجراء التغييرات خمس مرات فى كل مباراة ، ولكن في ثلاث لحظات من المباريات على الأكثر، حيث سيتم إجراء تبديلين معا في وقت معين وتبديلين في وقت اخر، وتبديل في وقت جديد، حتى لا يتم إيقاف المباراة بشكل متكرر