شكرا لقرائتكم الأهلى يفعل غرامة صالح جمعة من راتب شهر مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي تفعيل غرامة صالح جمعة لاعب الفريق الأخيرة من راتب شهر مايو الذي سيتم صرفه للاعبي الفريق أواخر الأسبوع المقبل بعدما قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية ضد اللاعب بسبب واقعة "إنستجرام" التى سخر خلالها صالح من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مُستعيناً بأحد مشاهد مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذي يُعرض حالياً في موسم رمضان الحالي ، وجاءت الغرامة بعدما إرتكب صالح جمعة خطأين ، الأول هو السخرية من مدرب الفريق أما الخطأ الثاني فهو اللجوء لمواقع التواصل الأجتماعي والتحدث عن فريق الكرة أو أزمات كروية عبر منصّات التواصل الأجتماعي وهو ما سبق وحذر منه جهاز الكرة الذي أعلن لائحة جديدة للفريق تتعلق بالظهور الأعلامي والإعلاني وضرورة التنسيق مع مدير الكرة بشأن هذا الظهور كما تم خلال هذه اللائحة تحذير اللاعبين من السويشيال ميديا.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية أخرى.