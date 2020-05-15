الزمالك عن ضم سعد سمير: لا نفكر فى أى لاعب بالأهلى حتى لو كان حرا

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الزمالك، التحرك خلال الوقت الحالى لضم لاعبًا من الأهلى، بعد التقارير المختلفة التى أوضحت فى الفترة الماضية أن الزمالك سيبحث ضم لاعبًا من القلعة الحمراء للرد على ضم الأهلى لمحمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى رحل عن الأخير رغم امتداد عقده وانضم لأفيش البرتغالى ثم للأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، حيث أوضح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن ناديه لن يتحرك لضم سعد سمير مدافع الأهلى حتى لو كان لاعبا حرا وكذلك لن يتفاوض مع رمضان صبحى جناح الأهلى المعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزى كما أوضح تيجانا إن ناديه يرفض التفاوض مع حسام عاشور قائد الأهلى لضمه بعد رفض السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، التجديد له، حيث سينتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

فيما كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بحجز الشكوى الخاصة بالنادى فى قضية كهربا خلال الأيام المقبلة، لإصدار قرار بشأنها بعد الحصول على رد من كافة الأطراف فى القضية.

وقال المصدر ذاته، إن الاتحاد الدولى عقب حجز الشكوى سيحدد يومًا من أجل عقد جلسة لإصدار حكم بتلك القضية، بعدما لجأ نادى الزمالك إلى المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى فى قضية كهربا بدلا من البرتغالى برناردو بالميرو خشية وجود أى علاقة بين المحامى البرتغالى ونادى أفيش البرتغالى الذى قام بضم كهربا قبل انتقاله إلى الأهلى.

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وعمل سلفاتورى تشيفالى، محامى الزمالك فى قضية كهربا، مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية، وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفالى على التواصل مع مسؤولى الزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.