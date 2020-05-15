شكرا لقرائتكم 5 ملايين × الخزنة.. الأهلى يتسلم مكافأة التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلّم النادي الأهلي مؤخراً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شيك بـ355 ألف دولار الخاص بصعود الفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث صعد المارد الأحمر لهذا الدور لمواجهة الوداد المغربي على حساب صن دوانو الجنوب أفريقي ووصل الشيك الخاص بمكافأة الأهلي بعدما خاطب الأخير الإتحاد الأفريقي مؤخراً لتسديد مكافآة التأهل لاسيما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التى يعيش فيها العالم كله حالياً بسبب تجميد النشاط الرياضي جراء جائحة " كورونا " ، وإنتعشت الخزينة الحمراء بمبلغ الـ355 ألف دولار أي ما يقرب من 6 مليون جنيه وسيساهم هذا المبلغ في المساهمة في إننتعاش خزينة النادي لاسيما وأن مجلس الخطيب رفض فكرة تخفيض عقود اللاعبين والموظفين على الرغم من الأزمة المالية. وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله ، وتم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.

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