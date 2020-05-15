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قفشة وحارس الزمالك فى سهرة رمضانية لكسر ملل توقف النشاط

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جدة - عمرو شويل تحدى محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، الحجر الصحي لوباء المستجد، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي الفيروس، وأجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم، ونشر قفشة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، في أمسية رمضانية كنوع من التسلية في ظل توقف النشاط، فيما يواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى وأخصائى التغذية، لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت.

 


أفشة

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

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وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.

 

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