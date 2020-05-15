شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأندية للمشاركة فى دورى الصالات والكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حتى تكون هناك منافسة قوية وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو راللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالاشراف عليها وتدعيمها بشكل قوي لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية في أفريقيا لما لها من صولات وجولات في مختلف الألعاب.
وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقي اي ردود حتي الان .
من ناحية أخرى، وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الرياضة وتحديدا كرة القدم لمسارها الطبيعي.
كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاستمرار فى مواصلة دعم الأسر المتضررة من توقف كورونا ومعه أعضاء الجهاز الفنى .
يذكر أن المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى وأعضاء جهازه المعاون ولاعبى الفريق قرروا المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.
ويضم الجهاز المعاون لشوقى غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقى مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبى و محمد العشرى و ايمن سليمان إداريين
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يخاطب الأندية للمشاركة فى دورى الصالات والكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.