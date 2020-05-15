شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأندية للمشاركة فى دورى الصالات والكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى اندية الدوري الممتاز للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودوري الكرة النسائية ايضا من اجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الاعلامي الي جانب ان هناك اهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهذه الالعاب وتطويرها في الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالي الموجه من فيفا الي الاتحادات الاهلية لتطوير هذه الالعاب.

حتى تكون هناك منافسة قوية وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو راللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالاشراف عليها وتدعيمها بشكل قوي لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية في أفريقيا لما لها من صولات وجولات في مختلف الألعاب.