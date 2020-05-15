شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. عفروتو : الملوخية والبامية أطباقي المفضلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك، والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر. وقال مصطفى عفروتو نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، أنه يحب الملوخية والبامية باللحمة هم الأكلات، التى يعشقها بشكل يومى خلال شهر رمضان. Advertisements وقال أيضا لـ"الخليج 365" أنه منذ أن كان طفلًا صغيرا اعتاد على مثل تلك الأكلات وتناولها بعد زواجه من زوجته ، التى تكتسب نفس المهارات

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