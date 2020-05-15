شكرا لقرائتكم النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع تيغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد النصر الاماراتي لكرة القدم يوم الجمعة مع المهاجم الارجنتيني سيباستيان تيغالي لمدة سنتين وبعد 7 سنوات قضاها في صفوف الوحدة، ليكون اول انتقال في الكرة الاماراتية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن النصر عبر حسابه في "تويتر" ضم المهاجم الذي نال الجنسية الإماراتية في يناير الماضي لمدة موسمين، ونشر صورة للاعب وهو يرتدي كمامة زرقا وعليها شعار النادي، في إشارة إلى التعاقد في ظل الجائحة العالمية.

ويُعدّ تيغالي (35 عاما) عميد اللاعبين الاجانب في الإمارات، ويلعب مع الوحدة منذ 2013.وقد سجل بقميصه 152 هدفا ليصبح ثاني افضل هداف في تاريخ الدوري بعد فهد خميس (165 هدفا)، وهو ما مهّد له لنيل الجنسية الإماراتية تمهيدا لضمه إلى المنتخب.

