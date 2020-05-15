شكرا لقرائتكم أندية إيطاليا تشكك في سياسة الحكومة بشأن الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتزم أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم المستاءة، يوم الجمعة، مناقشة قواعد مكافحة العدوى التي وضعتها الحكومة لاستئناف تدريبات الفرق بداية من الاسبوع المقبلة.

ودعت رابطة الدوري الإيطالي مساء الخميس لعقد اجتماع مع الاتحاد المحلي واتحاد الأطباء :من أجل إجراء نقاش بناء مع وزيري الصحة والرياضة، واللجنة العلمية التابعة للحكومة للوصول لاتفاق بشأن البروتوكول.

وسمح للفرق بإقامة تدريبات فردية للاعبين منذ الرابع من مايو، لينتهي الغلق الذي استمر لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا، وينبغي أن يبدأ المران الجماعي يوم الاثنين، عقب وضع بروتوكول للحكومة وافق عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هذا الاسبوع.

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ويبدو أن الرابطة وافقت عليه وقدمت مقترحا للحكومة لاستئناف الدوري، الذي يتبقى فيه 12 جولة، يوم 13 يونيو.

ولكن أفيد أن الأندية تقول أن التدريب لمدة اسبوعين، حتى 31 مايو، ليس عملي لان العديد من المعسكرات لا يوجد بها غرف متاحة للاعبين والأجهزة الفنية، والفنادق تقريبا مغلقة.

كما أنهم يعارضون بدء اسبوعين في الحجر الصحي في لحظة اكتشاف أي شخص مصاب بالفيروس من الاختبارات الدورية التي ستجرى في المعسكر.

في الوقت نفس، رفض أطباء الفرق تحمل المسؤولية عن الحالات المصابة بالعدوى.