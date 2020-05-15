«الخسوف».. أسباب تهدد حلم البرازيلي نيمار بالعودة إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعاني حالياً من مرحلة وصفتها بـ "الخسوف"، وذلك في ظل الصعوبات التي يلاقيها لتحقيق حلمه بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017، بعدما قام بفسخ عقده مع الفريق الكتالوني، ودفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو.

ولاحقاً، أبدى نيمار ندمه على قرار رحيله من برشلونة، حيث كان قريباً من العودة للبلوجرانا مطلع الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات فشلت في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت الصحيفة إن هناك 4 أسباب تجعل عملية عودة نيمار إلى برشلونة بمثابة "المعقدة"، وذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كوونا المستجد والتي فرضت على إدارة النادي الكتالوني خفض أجور اللاعبين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عودة نيمار إلى برشلونة في ظل هذه الظروف، فإنه سيتقاضى راتباً سنوياً لا يزيد عن 20 مليون يورو، وهو ما يعد تراجعاً كبيرا في راتب النجم البرازيلي، حيث يتقاضى في ناديه الفرنسي 50 مليون يورو في باريس سان جيرمان، متضمنا الحوافز والعقود الإعلانية.

وأكدت أن إدارة النادي الباريسي لن تتخلى عن نجمها البرازيلي بسهولة، حيث أن عقده لا يزال ممتداً حتى صيف 2022، وبالتالي فإنها ليست تحت ضغوط للتفريط فيه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حالة من الرفض لدى جماهير برشلونة لعودة نيمار مجدداً، في ضوء الطريقة التي رحل من خلالها عن النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن صفقة نيمار لا تعتبر أولوية حالياً بالنسبة لمسئولي برشلونة، في ظل ضرورة التعاقد مع رأس حربة صريح، في مركز 9، وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، ليكون بديلا للأوروجواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، بجانب صفقة نجم يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش، الذي يقترب من البارسا في الموسم الجديد.