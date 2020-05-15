الهلال السعودي يستعد لاستئناف النشاط الرياضي

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أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، قرارًا هامًا استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، من جديد.

وحددت الرابطة السعودية المحترفة، 20 أغسطس القادم، كموعد مبدئي لاستئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ مارس الماضي، إثر تفشي فيروس كورونا.

وقررت إدارة الهلال، إعادة نجوم الفريق الأول لكرة القدم الأجانب، المتواجدين حاليًا في بلادهم، يوم 10 يونيو المقبل، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، وفقًا لصحيفة "الرياضية".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال، حرصت على تحديد هذا الموعد المبكر، تحسبًا لخضوع اللاعبين الأجانب، إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، فور عودتهم إلى الرياض، حال استمرار الإجراءات المتبعة حاليًا، للحد من انتشار كورونا.

وأوضحت أن إدارة النادي الأزرق، أبلغت الجهاز الفني واللاعبين، أن هذا الموعد يُعد مبدئيًا، وفي حال حدوث أي مستجدات، سيتم موافاتهم بالموعد الجديد.

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