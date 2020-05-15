شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يزور شقيقه فى المستشفى ويعلق: "ألف سلامة عليك يابطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، على زيارة شقيقه محمد سعد سمير مدافع طلائع الجيش الصاعد فى المستشفى بعد إجرائه جراحة بسبب تعرضه للكسر فى ذراعه ليغيب فترة شهرين ونصف بعد تعرضه للأصابة قبل توقف المسابقة، وفضل اللاعب استغلال فترة توقف النشاط الكروى لإجراء الجراحة وتركيب شرائح ومسامير فى يده، ونشر سعد سمير عبر حسابه على إنستجرام جانبا من الزيارة وعلق قائلا، "ألف سلامة على دراعك يابطل".

وكان سعد سمير قد أثيرت حوله أزمة فى الساعات الماضية حول رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر وأصبح لاعبا حرا، ولكن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى، نفى وجود أى أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلى الأهلى عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة، قائلا، "سعد سمير من أبناء الأهلى المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادى، وكل ما فى الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا فى انتقالات الشتاء الماضى فى يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيلس، التى تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادى إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي، موضحاً أن الأهلى ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

وأنهى عبدالحفيظ حديثه بأن الأهلى يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التى تربط النادى بأبنائه اللاعبين.

Advertisements

ويصبح سعد سمير مدافع النادى الأهلى جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس فى المانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.