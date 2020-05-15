شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يتحدى حجر كورونا مع محمد صبحي حارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلي، الحجر الصحى لوباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى كإجراء احترازى لمواجهة تفشى الفيروس، وأجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم، ونشر قفشة صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بمحمد صبحى حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، فى أمسية رمضانية فى ظل توقف النشاط.

فيما يواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى وأخصائى التغذية، لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت.



قفشة

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.