شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفي بمسيرة أهداف "جدو" في كأس أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ذكريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 والتي توج بها المنتخب المصري للمرة الثالث على التوالي، وأثنى الحساب الرسمي لـ"الكاف" على "تويتر"، بأداء هداف البطولة وقتها النجم المصري محمد ناجي جدو الذي فاز بلقب هداف البطولة بتسجيله خمسة أهداف رغم عدم مشاركته أساسيا في أي مباراة بالبطولة الافريقية.

وعرض الكاف مخلص أهداف "جدو" في بطولة افريقيا وعلق قائلا: "ما معنى أن تملك احتياطيًا خارقًا؟ نأخذكم إلى محمد ناجي جدو، بأدائه المذهل والكبير في كأس الأمم الإفريقية 2010، سجل 5 أهداف ولم يشارك في مباراة واحدة أساسيا، وسجل هدف الفوز بالبطولة، وتوج هدافا للبطولة".



جدو بقميص المنتخب الوطنى

جدير بالذكر أنه فى 31 يناير 2010 توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.

وقاد الفراعنة لهذا الإنجاز المعلم حسن شحاتة، وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف، وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وتوج عصام الحضرى بلقب أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

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مثل المنتخب فى المباراة النهائية: عصام الحضرى، هانى سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحى، أحمد المحمدى، حسنى عبدربه، حسام غالى، أحمد حسن (كابتن الفريق)، سيد معوض، محمد زيدان، عماد متعب

وفى الشوط الثانى دفع الكابتن حسن شحاتة بكل من محمد عبد الشافى بدلا من سيد معوض فى الدقيقة 57، ومحمد ناجى جدو بدلا من عماد متعب فى الدقيقة 71، والمعتصم سالم بدلا من أحمد فتحى فى الدقيقة 89.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.