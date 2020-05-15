شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجة وسيلة لاعبى المقاولون للحفاظ على لياقتهم استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد لاعبو المقاولون على التدريب بالدراجة خلال فترة توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع تفشى الفيروس، وذلك للحفاظ على لياقتهم حتى يكونوا جاهزين فى حال عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام فى أى وقت، خاصة أن ذئاب الجبل يحتلون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

ويحرص لاعبو المقاولون على التدريب ليلاً أو فى ساعات الصباح الأولى، حيث تخلو الشوارع من المارة، تطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعى للوقاية من وباء كورونا المستجد.



فادي نجاح



محمد سالم

في سياق متصل، طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، بضرورة وضع ضوابط لوكلاء اللاعبين وحدود فى تعاملاتهم مع الأندية، بسبب الصفقات غير المنطقية وارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه فى الدورى المصرى، خاصة أن الأسعار المتداولة فى السوق الرياضية تفوق إمكانيات معظم الأندية ولا تتناسب مع باقى الأندية التى تعانى بسبب تدخل وكلاء اللاعبيين الذين يلعبون لمصلحتهم من أجل الحصول على نسبة أكبر من المقابل المادى.

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وقال عادل، فى تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو، الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: كل جنيه يتم إنفاقه على قطاع الكرة بنادى المقاولون العرب، يدخل فى ميزانية خاصة بمكسبه وخسائره، وهذه سياسة الإدارات الناجحة.

وأضاف عضو المقاولون: أتمنى من اتحاد الكرة أن يضع ضوابط لوكلاء اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة أن الاسعار أصبحت تاريخية بدون داع، ولا نريد أن نضرب أمثلة للاعبين اتدفع فيها مبالغ ضخمة ولم تقدم أي أداء يكافئ هذه الأرقام.

واستطرد عضو المقاولون: يجب أن يتم تسعير اللاعبين على أساس المشاركة مع المنتخب الوطني.

واختتم محمد عادل: عودة الدوري قرار الدولة ولذلك فالحكومة ستتخذ القرار الصحيح، والكرة صناعة ليس اللاعبين فقط بل والجمهور نفسه أتمنى عودة النشاط من أجل جميع العاملين في مجال الرياضة.