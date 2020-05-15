استمرار إيقاف النشاط الرياضي في قطر حتى 31 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية برئاسة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى الحادي والثلاثين من مايو الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك حرصا على سلامة المنتسبين لكافة الهيئات والمؤسسات الرياضية والمجتمع.

وأشارت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان رسمي عبر الإنترنت، إلى أن القرار يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها دولة قطر لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة العامة بتجنب التجمعات في الأماكن العامة، وتنفيذا للقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في وقت سابق إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية أكثر من مرة الأولى كانت حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي حتى 14 أبريل ،ثم إلى 14 مايو، علما بأنه تم في وقت سابق أيضا الإعلان عن إيقاف وتأجيل أنشطة الفئات السنية حتى إشعار آخر.

كما تم أيضا إلغاء وتأجيل عدد من البطولات التي تقوم باستضافتها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والدولية، وأبرزها بطولة آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات التي كانت مقررة من الرابع إلى الثامن من مارس الماضي وبطولة قطر الأولى للاتحاد الدولي للتنس للرجال، والتي كانت مقررة من التاسع إلى 15 مارس الجاري، كما تم تأجيل بطولة غرب آسيا للرجبي للرجال والتي كانت مقررة من الثاني إلى الخامس من أبريل الماضي .