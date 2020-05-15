استطلاع.. معظم الألمان يعارضون استئناف البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية أن معظم الألمان يعارضون استئناف فعاليات الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في هذا الوقت.

وانتقد 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استئناف فعاليات الموسم في هذا التوقيت حيث يستأنف الموسم فعالياته بداية من غد السبت فيما أكد ثلث المشاركين (31 بالمئة) تأييدهم التام لإقامة المباريات.

وفي المقابل، أكد 12 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يهتمون بكرة القدم فيما لم يعط 1 بالمئة أي إجابة.

وكانت الأرقام مشابهة في استطلاع "بوليتباروميتر" لصالح شبكة "زد.دي.أف" حيث أعرب 62 في المئة عن معارضتهم لاستئناف الموسم (مقابل 54 في المئة الأسبوع الماضي)، وأبدى 27 في المئة تأييدهم لاستئناف المسابقة.

Advertisements

وتضمن الاستطلاع سؤالا آخر عن رفع الإجراءات المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس "كورونا" في ألمانيا ، وأوضح 40 بالمئة من المشاركين تأييدهم لقرارات رجال السياسة بشأن تخفيف الإجراءات المتخذة.

وكانت فعاليات البوندسليجا توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وذلك قبل المراحل التسعة الأخيرة من الموسم.

ولكن مباريات هذه المراحل ستستأنف بداية من غد السبت على أن تقام بدون جماهير. وتستأنف فعاليات المسابقة غدا بمباراة الديربي بين بوروسيا دورتموند ومنافسه اللدود شالكه ، وتوزع باقي مباريات المرحلة على الأيام الثلاثة المقبلة.

وأصبحت مباريات البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية بألمانيا هي أول بطولات دوري كبيرة تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف في الأسابيع الماضية بسبب وباء كورونا. وفي المقابل ، ينتظر استئناف بطولات أخرى كبيرة مثل الدوري بكل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا خلال يونيو المقبل.