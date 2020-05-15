تقارير: مكالمة مورينيو حرمت ليفربول من ضم صلاح بـ8 ملايين إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي كان قريبا من الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق في يناير 2014، قبل مكالمة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي.

وضم مورينيو محمد صلاح إلى تشيلسي واستمر لمدة عام في صفوف البلوز، قبل أن يطلب فرصة للمشاركة لتتم إعارته في الدوري الإيطال إلى فيورنتينا ثم روما، الذي حصل على خدماته بشكل نهائي فيما بعد، ثم جاء إلى ليفربول.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" اليوم الجمعة إنه كان من المقرر أن ينضم صلاح إلى ليفربول من بازل السويسري مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط قبل أكثر من ست سنوات، لكن تغير كل شيء بعدما اتصل مورينيو باللاعب لضمه.

ونقلت الصحيفة تصريحات منسوبة لصلاح قال فيها: "ليفربول كان يريدني لعدة شهور، لقد بدأوا المحادثات معي في أكتوبر 2013، ولقد استغرقت المفاوضات وقتًا طويلاً لأن بازل رفض أكثر من عرض".

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وأضاف صاحب الـ27 عامًا: "شعرت إدارة بازل أن قيمة الصفقة ليسة عالية".

وتابع: "كنت أنتظر ليفربول لأنني أحب ليفربول حقًا وكنت حريصا على الانضمام إلى الفريق".

وأتم صلاح وفقا للصحيفة قائلا: "ولكن بعد ذلك تلقيت مكالمة هاتفية من مورينيو، وهذا غيّر كل شيء".

وكان محمد صلاح لفت أنظار تشيلسي لضمه بعدما سجل مع بازل أمام البلوز في ثلاث مباريات مختلفة خلال مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، لكن النجم المصري لم يستمر طويلا مع الفريق اللندني لعدم مشاركته أساسيا.

يُذكر أن ليفربول تعاقد مع صلاح مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017، ولم يمض وقتا طويلا حتى سجل أمام فريقه السابق تشيلسي في نوفمبر 2017، وهو ما كرره الموسم الماضي بتسديدة صاروخية من 25 ياردة في شباك كيبا أريزابالاجا.