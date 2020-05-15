ميسي يعلق على "شكوكه" في التتويج بأوروبا.. وهدف برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أنه يمكن لفريقه أن تكون لديه فرصة أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عما كانت عليه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، وذلك في حال استئناف المسابقة.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، قال ميسي: "ربما يفيدنا هذا التوقف، دعونا نرى إذا كانت المسابقات ستعود ويمكننا أن نكتشف ذلك".

وفاجأ ميسي الجميع في إسبانيا مطلع هذا العام عندما قال إن فريق برشلونة الحالي ليس لديه ما يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال في مقابلة اليوم: "لم أشك أبدا في الفريق الذي نملكه، لا يوجد لدي شك أن بإمكاننا الفوز بكل مسابقة نشارك بها، ولكن ليس بالطريقة التي نلعب بها".

Advertisements

وأضاف: "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه. رأيي مبني على العديد من السنوات التي كنت محظوظا فيها باللعب في دوري أبطال أوروبا. أعلم أن الطريقة التي نلعب بها لن تكون كافية للفوز بالبطولة".

وانتقل ميسي للحديث عن مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الذي يعد هدفا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أنه "مهاجم مثير للإعجاب".

وقال ميسي: "لا أعرف جيدا إذا كانت هناك مفاوضات تجرى معه أم لا، ليس لدي أي فكرة".

وأضاف: "أعتقد أنني ذكرت ذلك من قبل، أن لاوتارو مهاجم مثير للإعجاب، خاصة لأنني أرى أنه لاعب متكامل جدا في الخط الأمامي".

وأتم ميسي تصريحاته عن لاوتارو قائلا: "إنه لاعب قوي، يراوغ جيدا، يسجل الأهداف وقادر على الاحتفاظ بالكرة، ولكن سنرى ما سيحدث معه في النهاية ومع اللاعبين الآخرين الذين ارتبطوا بالانضمام لنا".