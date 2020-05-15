نجم ريال مدريد: اذا لم ينجح الألمان في استكمال البوندزليجا فلن ينجح أحد

علق الدولي الألماني توني كروس نجم فريق ريال مدريد الإسباني علي العودة المرتقبة لمنافسات الدوري الألماني، والذي يعود لانطلاق من جديد غد السبت بعد توقف طويلإثر أزمة فيروس كورونا.
وقال كروس في تصريحات صحفية: "في إسبانيا هناك انطباع واضح وهو أنه اذا لم ينجحالألمان في إستكمال دوريهم، فلن ينجح أحد في ذلك".
وأضاف: "المانيا كانت صاحبة التعامل الأفضل مع هذه الأزمة فيما يتعلق بالاصابات وأعداد الوفيات وغيرها، اذا لم يتمكنوا من إستكمال البوندزليجا فلن يستطيع أحد فعل ذلك".
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