الاتفاق السعودي يبلغ الأهلي بدفع القسط الأخير من قيمة إعارة أزارو خلال أيام

أكد مسؤولو نادي الاتفاق السعودي دفع القسط الثاني للنادي الأهلي من قيمة إعارة المغربي وليد أزارو، خلال الأيام المقبلة، وهو 100 ألف دولار.
وكان أزارو رحل صفوف المارد الأحمر في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لفريق الاتفاق لمدة 6 شهور، مقابل 200 ألف دولار، لكن تسببت أزمة كورونا بتأخردفع القسط الثاني من قيمة اعارة اللاعب، وهو ما تفهمه مسؤولو النادي الأهلي.
ويقترب أزارو من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي بعدما أكد السويسري رينيه فايلر عدم رغبته بتواجد اللاعب المغربي.
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