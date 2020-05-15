الدوري الفلسطيني يقترب بقوة من العودة

أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال مسابقة الدورى الموسم الحالي بعد توقفه على خلفية انتشار فيروس كورونا.
أضاف جبريل في تصريحات بموقع الاتحادالآسيوي: بعد الاجتماع مع الأندية قررنا استكمال الدورى الموسم الحالي بناءً على طلبهم وسيتم تحديد موعد جديد لإقامة المباريات.
وقال ستقام المباريات يومي الجمعة والثلاثاء، والجمعة مقسمة على ثلاثة ملاعب في منطقة الشمال والوسط والجنوب من دون جماهير، وتبدأ الأندية استعداداتها لمدة أسبوعين.
وطالب الرجوب بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة قبل وبعد لعب المباريات.
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