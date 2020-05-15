اخبار الرياضه

الدوري الفلسطيني يقترب بقوة من العودة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال مسابقة الدورى الموسم الحالي بعد توقفه على خلفية انتشار فيروس .

 أضاف جبريل في تصريحات بموقع الاتحاد

الآسيوي: بعد الاجتماع مع الأندية قررنا استكمال الدورى الموسم الحالي بناءً على طلبهم وسيتم تحديد موعد جديد لإقامة المباريات.

 وقال ستقام المباريات يومي الجمعة والثلاثاء، والجمعة مقسمة على ثلاثة ملاعب في منطقة الشمال والوسط والجنوب من دون جماهير، وتبدأ الأندية استعداداتها لمدة أسبوعين.

 وطالب الرجوب بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة قبل وبعد لعب المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الفلسطيني يقترب بقوة من العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا