النصر يحصد لقب دوري محمد بن سلمان الإليكتروني

توج فريق النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإليكتروني، عقب الفوز علي غريمه التقليدي الهلال في المباراة النهائية للبطولة. وحقق النصر الفوز بنتيجة 3-2، بعد أن فاز فراس البريكان علي يزن جاي لاعب الهلال بثنائية مقابل هدف في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل البريكان علي يزن جاي لاعب الهلال بثنائية مقابل هدف في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل راكان المطيري لاعب النصر أمام عبد العزيز Advertisements الوهابي لاعب الهلال في الاياب بهدف لكل فريق. الوهابي لاعب الهلال في الاياب بهدف لكل فريق. وتصل قيمة جوائز هذه البطولة التي تهدف لتوحيد جهود المجتمع السعودي في التصدي لأزمة فيروس كورونا الي 10 ملايين دولار تذهب بالكامل للمؤسسات الخيرية العالمية التي تقود المعركة ضد الوباء.

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