تعرّف على خسائر نادى برشلونة بسبب فيروس كورونا

كشف تقرير إسباني أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يواجه ارتفاعًا في عجز ميزانيته بسبب تأثير فيروس كورونا .

وبلغت خسائر النادي الكتالوني 150 مليون يورو، في دراسة أجراها نادى برشلونة حول

تأثير الفيروس على إيراداته.

وتسبب الوباء الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم إلى توقف نشاط كرة القدم في إسبانيا مما ساهم في انخفاض

كبير في الإيرادات لجميع الأندية بما في ذلك الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

بينما أكدت مصادر أن خسائر برشلونة وصلت إلى 154 مليون يورو مع غياب مبيعات التذاكر وإغلاق المتاجر الرسمية والمتحف، إضافة لتوقف نشاط أكاديميات النادي حول العالم.