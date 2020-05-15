ريفالدو يعلق على انتقال آرثر ليوفنتوس

يرى البزاريلي ريفالدو نجم برشلونة السابق ، انه يجب ان يستمر مواطنه آرثر ميلو داخل صفوف النادي الكتالوني.
برشلونة حيث ما زال صغيراً في العمر ويمكنه تحقيق أحلامه".
وأضاف آرثر يجب أن يستمر في
إلى يوفنتوس كما يشاع سيكون صفقة رائعة للإيطاليين".
وتابع نجم برشلونة السابق:" لكن في حال انتقاله
وارتبط اسم آرثر مع يوفنتوس خلال الفترة الماضية، ضمن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة و يوفنتوس من أجل ضم ميراليم بيانيتش لاعب وسط اليوفي.
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