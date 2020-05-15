ريفالدو يعلق على انتقال آرثر ليوفنتوس

يرى البزاريلي ريفالدو نجم برشلونة السابق ، انه يجب ان يستمر مواطنه آرثر ميلو داخل صفوف النادي الكتالوني.

وأضاف آرثر يجب أن يستمر في برشلونة حيث ما زال صغيراً في العمر ويمكنه تحقيق أحلامه". برشلونة حيث ما زال صغيراً في العمر ويمكنه تحقيق أحلامه".

وتابع نجم برشلونة السابق:" لكن في حال انتقاله إلى يوفنتوس كما يشاع سيكون صفقة رائعة للإيطاليين". إلى يوفنتوس كما يشاع سيكون صفقة رائعة للإيطاليين".

وارتبط اسم آرثر مع يوفنتوس خلال الفترة الماضية، ضمن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة و يوفنتوس من أجل ضم ميراليم بيانيتش لاعب وسط اليوفي.

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