تطورات جديدة في صفقة انتقال ليروي ساني الي بايرن ميونيخ

كشفت تقارير المانية عن تطورات جديدة في صفقة انتقال ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الانجليزي، الي بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الانتقالات الصيفية المقبلة. ورفع بايرن ميونيخ العرض المقدم للسيتي من 40 مليون يورو الي 45 مليون يورو، ليقترب من حسم صفقة نجم المانشافت. 45 مليون يورو، ليقترب من حسم صفقة نجم المانشافت. ويرغب مانشستر سيتي للحصول علي 50 مليون يورو مقابل رحيل ساني الذي يسعي جاهداً للانتقال الي الفريق البافاري.

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