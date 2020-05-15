إصابة رئيس نادي بشكتاش التركي بفيروس كورونا

أعلن نادي بشكتاش التركي عن إصابة رئيس الناديبفيروس كورونا، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية عينته.
وكان بشكتاش أعلن عن ظهور 8 حالات بالنادي، قبل أن يعلن عن إصابة رئيس الناديأيضًا بعد ذلك.
قال بشكتاش في بيان رسمي:" تعرض السيد أحمد نور سيبي رئيس النادي للإصابة بفيروس كورونا وهناك
الجدير بالذكر أن النجم الدولي المصري، محمد النني يلعب ضمن صفوف النادي التركي، لكن أكد وكيله سلامته.
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن عودة النشاط الكروي، في 12 يونيو المقبل.
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