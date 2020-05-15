الحكومة البريطانية تفتح الباب أمام عودة النشاط الكروي

أكد أوليفر دودن، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، إن الحكومة تفتح الباب لعودة كرة القدم في يونيو.
وأضاف دودن، أنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع مسؤولي كرة القدم ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحادالإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.
وقال في بيان: اتفقنا جميعًا على أننا لن نمضي قدمًا في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامةاللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول.
الحكومة تفتح الباب أمام عودة منافسات كرة القدم الرسمية بأمان في يونيو مع بحث سبل متابعة المشجعين للمباريات على نطاق واسع".
ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط قال دودن إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.
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