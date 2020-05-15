مدرب أوجسبورج ينتهك قواعد الحجر الصحي قبل إستئناف البوندزليجا

أعلن نادي أوجسبورج عن غياب هايكو هيرليك المدير الفني للفريق، عن أول مباراة لفريقه أمام فولفسبورج بعد استئناف مسابقة الدوري الألماني غد السبت. وكشف النادي الألماني عن انتهاك المدير الفني لشروط الحجر الصحي، بعد أن غادر فندق اقامة الفريق من أجل شراء معجون أسنان. بعد أن غادر فندق اقامة الفريق من أجل شراء معجون أسنان. وعلق هيرليك علي الحادثة قائلاً: "ارتكبت خطأ بمغادرتي الفندق. رغم أنني اتبعت كل إجراءات النظافة Advertisements عند مغادرتي، لم يكن من الضروري أن أقوم بذلك". عند مغادرتي، لم يكن من الضروري أن أقوم بذلك". وأضاف: "أعترف بالخطأ الذي ارتكبته. بسبب هذا الخطأ لن اتواجد مع فريقي في مباراة السبت". ومن المنتظر أن يخضع المدرب متين لفحص فيروس كورونا، علي أن ينضم لفريقه مجدداً اذا كانت النتائج سلبية في المرتين.

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