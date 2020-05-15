رياضة | كارتيرون يحسم موقفه من انضمام نجم الدوري المصري إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم موقفه من انضمام نجم الدوري المصري إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري البورسعيدي في الصيف القادم.
وأكد كارتيرون أنه لا يمانع في ضم محمود وادي للزمالك في الصيف القادم بعد المستوى المميزالذي ظهر به اللاعب في هذا الموسم.
وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في التفاوض مع محمود وادي ونادي المصري في الفترة القادمة لضم اللاعب إلى الفريق في الصيف.