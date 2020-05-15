رياضة | صراع مرتقب.. أرقام مميزة لهدف ليفربول في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع مرتقب.. أرقام مميزة لهدف ليفربول في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على التعاقد مع موهبة باير ليفركوزن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادي البافاري في تدعيم مركز صانع الالعاب، والذي سيخلو بنهاية الموسم، بعد رحيل البرازيلي "فيليبي كوتينيو" المعار من برشلونة.

ولا ترغب إدارة النادي البافاري في تفعيل بند خيار الشراء لكوتينيو، والذي يبلغ 120 مليون يورو، إذ لا يرى البايرن أن اللاعب يستحق هذا المبلغ.

على الجانب الآخر، يعد الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لنادي ليفربول من أبرز المعجبين بقدرات كاي هافريتز، نجم ليفركوزن حيث يرى من خلاله مستقبل خط وسط الفريق.

وسيحتاج خط وسط الريدز للدعم في سوق الإنتقالات الصيفية، مع كبر سن الإنجليزي "جيمس ميلنر" وعدم توصل إدارة النادي للتجديد مع الهولندي "جورجينيو فينالدوم".

وتألق هافريتز بشكل كبير مع ليفركوزن هذا الموسم بجميع البطولات، مما جذب إليه اهتمام العديد من الأندية على رأسها بايرن ميونخ وليفربول.

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كشف حساب هافريتز مع ليفركوزن هذا الموسم

يبلغ هافريتز من العمر 20 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 81 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخلال الموسم الجاري، خاض هافريتز 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، خلال 2925 دقيقة لعب.

وضمن مسابقة الدوري الألماني، لعب هافريتز 22 مباراة بمجموع دقائق 1861 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أهداف.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض اللاعب 5 مباريات بمجموع دقائق 434 دقيقة، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وفي بطولة الدوري الأوروبي، خاض اللاعب 3 مباريات بمجموع دقائق 270 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وفي بطولة كأس ألمانيا، شارك هافريتز في 4 مباريات، سجل هدفاً وصنع آخر، في 360 دقيقة لعب.