رياضة | خالد الغندور يثير الجدل بتصريحاته عن صخرة دفاع المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يثير الجدل بتصريحاته عن صخرة دفاع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن سبب رجولة وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وعن إمكانياته كمدافع.

حيث تحدث خالد الغندور خلال تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك، قائلا:" وائل جمعة لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة".

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وواصل:" لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة في تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية".

وتابع:" مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكنه استطاع حجز مكان أساسي في تشكيل المارد الأحمر ومنتخب مصر".

وأتم:" معتمد جمال مدافع الزمالك السابق، كان يمتلك إمكانيات أكبر بكثير من التي يمتلكها وائل جمعة، وأنه كان مدافع يلعب كرة جميلة ومهاري".