رياضة | قرار جديد من فايلر تجاه بادجي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من فايلر تجاه بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

وأكد فايلر خلال جلسته مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، أنه يمتلك ثقه كبيرة في السنغالي بادجي، ولا نيه في رحيله.

وأوضح فايلر، أن بادجي لاعب متميز إلا أنه ينقصه بعض الوقت من أجل تحقيق عنصر الانسجام مع زملاؤه في بداية الموسم الجديد، مؤكدًا رغبته في الاعتماد عليه.

وطالب فايلر، بتأجيل التعاقد مع مهاجم في الوقت الحالي، حيث لا يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد، والإكتفاء بعودة صلاح محسن من الإعارة.