رياضة | الدوري الإنجليزي يسمح بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإنجليزي يسمح بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، أن "لاعبي المسابقة التي تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل سيسمح لهم بتمديد عقودهم لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم".

ومن المعتاد أن ينتهي الدوري الممتاز في مايو لكن كرة القدم الاحترافية في إنجلترا توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن يستمر الموسم حتى يونيو ويوليو لاستكمال تسع جولات متبقية من الموسم.

وتناقش رابطة الدوري كيفية استئناف الموسم الشهر المقبل بعدما فتحت الحكومة البريطانية اليوم الباب لعودة كرة القدم الاحترافية.

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ووافقت الأندية بالإجماع على تمديد عقود اللاعبين طالما لا يزالون مرتبطين بالنادي.

وأضاف ماسترز في بيان للرابطة "ما قررناه اليوم هو التأكد قدر الإمكان من أن الأندية ستكمل الموسم بنفس التشكيلة التي كانت متاحة لها قبل توقف الموسم.

"يمكن للاعبين تمديد عقودهم إلى ما بعد 30 يونيو حتى نهاية الموسم لكن بموافقة الطرفين".

وقالت الرابطة إن "الأندية واللاعبين ستتاح لهم مهلة حتى 23 يونيو المقبل للموافقة على تمديد العقود".