رياضة | الظاهرة المطلوب في ريال مدريد.. أرقام رائعة لـ"هالاند" هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الظاهرة المطلوب في ريال مدريد.. أرقام رائعة لـ"هالاند" هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب كبار أندية أوروبا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحسم التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني بعد تألقه اللافت للنظر في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

إنضمام هالاند لبروسيا دورتموند الألماني

انضم إيرلنج هالاند صاحب الـ19 عام إلى بروسيا دورتموند في ينايرالماضي، قادمًا من سالزبورج النمساوي، حيث قدم مستويات مبهرة مع أسود الفيستيفال، بتسجلبه 12 هدفا في 9 مباريات.

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ريال مدريد على رأس المهتمين بهالاند

وبحسب ما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى بعض الفرق الإنجليزية، سيتواصلون مع الفريق الألماني بروسيا دورتموند في الصيف، لمعرفة الرقم المطلوب لبيع هالاند وهوا الأمر الذي سيتغله الفريق الأصفر من أجل فتح مزادا على اللاعب الشاب لتحقيق أكبر استفادة مالية.

أرقام هالاند هذا الموسم

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم قبل فترة توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المهاجم الشاب صاحب الـ19 عاماً , خاض هذا الموسم 20 مباراة في كل المسابقات وسجل 27 هدفاً , في حين صنع 7 أهداف , وتمكن من تسجيل " هاتريك " في 5 مباريات .