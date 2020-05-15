رياضة | الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل نارية في مفاوضات مسئولو القلعة البيضاء مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي في 2018.

وأكد تيجانا، أن الزمالك كان قريب من ضم نجمي الأهلي في صفقة تاريخية وقتها.

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وأشار تيجانا إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز لم يتردد فى التوقيع على عقود الانضمام إلى الزمالك،

وتابع تيجانا، أن أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى كان قريبا من التوقيع، ولكن تم الاختلاف على بعض الأمور.