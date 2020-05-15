اخبار الرياضه

رياضة | الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل نارية في مفاوضات مسئولو القلعة البيضاء مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي في 2018.

 

وأكد تيجانا، أن الزمالك كان قريب من ضم نجمي الأهلي في صفقة تاريخية وقتها.

Advertisements

 

وأشار تيجانا إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز لم يتردد فى التوقيع على عقود الانضمام إلى الزمالك،

 

وتابع تيجانا، أن أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى كان قريبا من التوقيع، ولكن تم الاختلاف على بعض الأمور.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا