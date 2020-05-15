رياضة | ميسي: كورونا قد يساعدنا على التتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي: كورونا قد يساعدنا على التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يمكن لفريق برشلونة أن تكون لديه فرصة أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، وذلك في حال استئناف المسابقة.

وفي حديثه لصحيفة موندو ديبورتيفو وسبورت قال ميسي اليوم الجمعة: "ربما يفيدنا هذا التوقف، دعونا نرى إذا كانت المسابقات ستعود ويمكننا أن نكتشف ذلك".

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وفاجأ ميسي الجميع في إسبانيا مطلع هذا العام عندما قال إن فريق برشلونة الحالي ليس لديه ما يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال في مقابلة اليوم: "لم أشك أبداً في الفريق الذي نملكه، لا يوجد لدي شك أن بإمكاننا الفوز بكل مسابقة نشارك بها، ولكن ليس بالطريقة التي نلعب بها".

وأضاف: "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، رأيي مبني على العديد من السنوات التي كنت محظوظاً فيها باللعب في دوري أبطال أوروبا، أعلم أن الطريقة التي نلعب بها لن تكون كافية للفوز بالبطولة".