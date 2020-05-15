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رياضة | تيجانا: الزمالك كلفني بملف نادي القرن.. ونرفض منح لقب الدوري للأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تيجانا: الزمالك كلفني بملف نادي القرن.. ونرفض منح لقب الدوري للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن فريقه يرفض منح لقب بطولة الدورى الممتاز للنادى الأهلى فى حالة إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس .

 

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وتابع تيجانا خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة"0 أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك قام بتكليفه بملف "نادى القرن" خلال الشهر الحالى.

 

ويطالب الزمالك بالحصول على لقب "نادى القرن"، والذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسؤولو النادى الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الإفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، على حد قولهم.

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