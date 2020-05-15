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هشام ماجد: حازم إمام أفضل لاعب في تاريخ الزمالك

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف برنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورت الممثل الكوميدي هشام ماجد المعروف بانتمائه لنادي الزمالك


ووجه مقدم البرنامج إبراهيم فايق عدداً من الأسئلة للضيف في فقرة السبورة كان منها سؤاله عن أفضل لاعب في تاريخ نادي الزمالك من بين 3 نجوم وهم حسن شحاتة وشيكابالا وحازم إمام.


واختار ماجد، حازم إمام كأفضل لاعب في تاريخ الزمالك، حيث أكد أنه لم تتاح له الفرصة لمشاهدة مستوى كابتن حسن شحاتة .

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    10,829

  • تعافي

    2,626

  • وفيات

    571

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